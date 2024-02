Betrunkener stiehlt mit Auto drei Kisten Bier

ARCHIV – Ein Jugendlicher hält eine geöffnete Bierflasche in der Hand. Foto: Tobias Hase/dpa

Herrstein-Rhaunen (dpa/lrs) – Mit über drei Promille hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwoch mutmaßlich drei Kisten Bier gestohlen. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Auto vor einem Lebensmittelgeschäft in Herrstein-Rhaunen (Landkreis Birkenfeld) vor und ließ das Bier dort mitgehen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten demnach an seiner Adresse die Eingangstür öffneten, fanden sie die Kästen im Haus. Ein Atemtest habe bestätigt, dass der Mann betrunken war. Außerdem besaß er laut Polizei keine Fahrerlaubnis, sein Auto war nicht zugelassen und er war schon zuvor aufgefallen, weil er ohne Führerschein gefahren war. Sein Auto wurde abgeschleppt, um laut Mitteilung weitere Straftaten zu verhindern. Die Polizisten brachten das Bier schließlich zurück zum Eigentümer.

