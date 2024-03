Betrunkener schlägt Gegner im Streit nieder

Speyer (dpa/lrs). Ein Betrunkener hat in Speyer im Streit einen anderen Mann niedergeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 31-Jähriger und ein 44 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonntag in Streit geraten. Zeugen alarmierten einen vorbeifahrenden Streifenwagen. Die Beamten fanden den 44-Jährigen mit leichten Verletzungen auf dem Boden liegend. Nach Zeugenaussagen hatte ihm der 31-Jährige mehrere Schläge auf den Kopf verpasst. Laut Atemalkoholtest hatte dieser einen Wert von 2,61 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

