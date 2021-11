Neuwied

Betrunkener Radfahrer mit offenem Haftbefehl festgenommen

Die Polizei hat einen betrunkenen Fahrradfahrer wegen eines offenen Haftbefehls in Neuwied festgenommen. Eine Frau meldete am Samstagabend einen schwankenden Radfahrer mit Bierdose in der Hand der Polizei, wie die Beamten mitteilten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle habe sich herausgestellt, dass der 38-Jährige mehr als nur das eine Bier getrunken hatte – ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.