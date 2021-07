Nieder-Olm

Betrunkener Radfahrer fährt in Schlangenlinien über die A63

Mit 1,8 Promille hat ein Fahrradfahrer am Sonntagabend seinen Nachhauseweg angetreten – über die A63 an der Anschlussstelle Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen). Er sei in Schlangenlinien auf dem Seitenstreifen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten diese angerufen, als sie den 36-Jährigen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mainz sahen.