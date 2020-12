Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 11:50 Uhr

Haßloch(dpa/lrs)

Betrunkener mit Rad auf Standstreifen der Autobahn unterwegs

Haßloch(dpa/lrs). Ein betrunkener 28-Jähriger ist spätabends auf dem Standstreifen der Autobahn 65 in Richtung Ludwigshafen geradelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Autofahrer den Fahrradfahrer gemeldet, der am Samstagabend gegen 21.45 Uhr bei Haßloch unterwegs war; entgegen der Fahrtrichtung. Eine Streife traf ihn noch an. Inzwischen war er aber auf einen neben der Autobahn verlaufenden Feldweg gewechselt – und schob sein Rad.