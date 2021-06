Zweibrücken

Betrunkener Mann verwechselt Haus

Ein betrunkener Mann hat in Saarbrücken das Haus verwechselt und dabei vergeblich versucht, in eine fremde Wohnung einzudringen. Dann habe er sich vor der Wohnungstür zum Schlafen hingelegt, teilte die Polizei in Zweibrücken mit. Die Bewohnerin hatte in der Nacht zum Freitag die Beamten wegen des fremden Mannes vor ihrer Tür alarmiert. Dieser stellte sich der Polizei als „Yogibär“ vor, hatte jedoch auch seine Ausweispapiere dabei. Seine Wohnung befand sich im benachbarten Mehrfamilienhaus, die Beamten geleiteten ihn dorthin.