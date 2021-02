Rivenich

Betrunkener Lkw-Fahrer landet im Graben – Sperrung auf A1

Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 1 in der Eifel in einem Graben gelandet und hat für eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Koblenz gesorgt. Der Mann sei bei Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe den Straßengraben regelrecht durchpflügt. Dann sei er zwischen Graben und Standstreifen zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit.