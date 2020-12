Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 18:00 Uhr

Betrunkener Lieferwagenfahrer baut drei Unfälle

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein betrunkener Lieferwagenfahrer soll in Kaiserslautern mindestens drei Unfälle gebaut haben und dann geflohen sein. Zuerst sei der 45-Jährige einem Taxi aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach rammte er demnach auf der Flucht ein Auto. An einer Kreuzung habe er eine rote Ampel missachtet und einen weiteren Unfall gebaut. Der Mann fuhr laut Polizei am Donnerstagabend noch gegen drei Absperrpfosten und ein Schild und floh im Anschluss zu Fuß. Zeugen hielten den Betrunkenen fest.