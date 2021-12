Bitburg

Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein angetrunkener Autofahrer hat sich in Bitburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am frühen Samstagmorgen sei der 30-Jährige vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er die Beamten gewahr wurde, habe der Mann umgehend Reißaus genommen.