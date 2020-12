Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 12:20 Uhr

Betrunkener greift 61-Jährigen und drei Polizisten an

Germersheim (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger hat in Germersheim einen Fußgänger und drei Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Der Mann schlug am Mittwochabend einem 61-Jährigen grundlos ins Gesicht und beleidigte ihn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten ihn kurz darauf festnehmen wollten, beleidigte er diese ebenfalls, griff sie an und spuckte in ihre Richtung. Daher wurde er an Händen und Füßen gefesselt. Die Polizisten legten ihm zudem eine Spuckschutzhaube an.