Contwig

Südwestpfalz

Betrunkener Geisterfahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Geisterfahrer hat am Samstagabend auf der Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz einen Unfall mit rund 100.000 Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Autofahrerin auf den Geisterfahrer hingewiesen, nachdem sie nahe der Anschlussstelle Contwig nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit seinem Sportwagen verhindern konnte. Der Fahrer habe daraufhin den Ferrari auf der Autobahn gewendet und sei auf dem Seitenstreifen in Schlangenlinien in Richtung Pirmasens weitergefahren. Bei dem Wendevorgang sei es nach Angaben der Autofahrerin zu Gefahrensituationen mit anderen Autofahrern gekommen. Diese fuhren jedoch weiter und meldeten sich bisher noch nicht bei der Polizei.