Betrunkener Fahrer schläft vor Polizeistation am Lenkrad ein

Ein betrunkener Fahrer hat sein Auto vor einer Polizeistation in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) geparkt – und ist dort am Lenkrad eingeschlafen. Beamte bemerkten den geparkten Wagen am Freitagmorgen, dessen Motor nach Angaben der Polizei weiterlief. Zudem hatte das Auto mehrmals gehupt. Polizisten kontrollierten den 26-jährigen Fahrer, dessen Alkoholtest zunächst einen Wert von 1,72 Promille ergab. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.