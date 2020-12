Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 10:40 Uhr

Betrunkener fährt Schlangenlinien und schläft im Auto

Dillingen/Saar (dpa/lrs) – „Stark alkoholisiert und schlafend“ hat die Polizei einen Mann in Dillingen (Landkreis Saarlouis) in seinem Auto gefunden. Zuvor hatten Zeugen sich bei der Polizei gemeldet und den Mann und seinen Wagen als gefährdend gemeldet, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Gegen 19 Uhr am Samstagabend soll der 39-Jährige „in hoher Geschwindigkeit und in starken Schlangenlinien“ fahrend mit seinem Auto auf der Landesstraße 170 zwischen Rehlingen und Fremersdorf sowie in Dillingen unterwegs gewesen sein. Gegen ihn wird nun ermittelt.