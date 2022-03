Hahnstätten

Rhein-Lahn-Kreis

Betrunkener fährt auf Bundesstraße in den Gegenverkehr

Ein betrunkener 31-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B54 in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Nur weil die entgegenkommenden Autofahrer am Montagabend Vollbremsungen hinlegten, konnten laut Polizei Kollisionen verhindert werden. Bei einer Verkehrskontrolle ergab eine Atemalkoholmessung bei dem Mann einen Wert von 1,73 Promille. Die Polizei nahm ihm seinen Führerschein ab. Der Autofahrer muss sich nun wegen Verkehrsgefährdung verantworten.