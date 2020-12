Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 13:00 Uhr

Kaiserslautern

Betrunkener E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat am Sonntag versucht, mit seinem Gefährt einer Polizeikontrolle zu entkommen. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mit.