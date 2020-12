Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 12:10 Uhr

Speyer

Betrunkener bedroht Frauen mit Brotmesser

Ein Betrunkener hat auf einem Supermarktparkplatz in Speyer zwei Frauen im Alter von 18 und 44 Jahren mit einem Brotmesser bedroht. Der 39-Jährige ließ sich unter Androhung eines Taser-Einsatzes widerstandslos von alarmierten Beamten festnehmen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe ausgesagt, sich aus seiner Wohnung ausgeschlossen zu haben. Mit dem Messer habe er die Tür öffnen wollen. Als dies nicht gelang, habe er die Beherrschung verloren und sei am Freitagabend auf den Parkplatz gelaufen. Er habe niemanden verletzen wollen. Eine Unterkunft fand der 39-Jährige schließlich noch. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen.