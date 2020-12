Polch

Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle in Polch

Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem Geländewagen in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) mehrere Unfälle verursacht. Durch sein Fahrverhalten hatte der 57-Jährige am Mittwochabend auf seinem Weg durch die Stadt etliche andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde schließlich gestellt und wies bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als 2 Promille auf. Der Geländewagen wurde schwer demoliert. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.