Koblenz

Betrunkener Autofahrer lässt sich von Kumpels schieben

Die Polizei hat vor einer Tiefgarage in Koblenz einen betrunkenen Autofahrer angehalten, der – statt wie üblich mit Motorkraft zu fahren – sich von drei Kumpels in seinem Wagen schieben ließ. Damit wollte das Quartett wohl umgehen, betrunken Auto zu fahren, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte.