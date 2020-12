Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Betrunkener Autofahrer flüchtet in Mainz vor Polizei

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Mainz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 38 Jahre alte Mann hatte am frühen Dienstagmorgen auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden plötzlich eine Kehrtwende hingelegt, als er eine Kontrollstelle der Polizei entdeckt hatte. Wie die Polizei mitteilte, raste der Fahrer zwischenzeitlich mit mehr als 180 Kilometer pro Stunde durch die Stadt und überfuhr auf seiner Flucht auch mehrere rote Ampeln. In der Mainzer Neustadt sei der Autofahrer schließlich gestoppt worden, hieß es.