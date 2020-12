Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:40 Uhr

Betrunkener Autofahrer baut vier Unfälle in Merchweiler

Merchweiler (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer hat im Saarland vier Unfälle verursacht und ist geflohen. Der 31-Jährige habe in Merchweiler ein fahrendes Auto gerammt, an einem geparkten Wagen den Außenspiegel abgefahren und zwei Verkehrsschilder umgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde demnach aber niemand. Die Beamten nahmen den Mann am Donnerstag kurz darauf im wenige Kilometer entfernten Illingen im Kreis Neunkirchen fest. Der 31-Jährige war laut dem Sprecher deutlich betrunken und habe zudem unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis stehe noch aus, hieß es.