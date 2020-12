Bremm

Betrunkener Autofahrer baut Unfall nahe Bremm

Mit ordentlich Alkohol intus hat ein Autofahrer bei Bremm (Landkreis Cochem-Zell) einen Unfall gebaut. Der 27-Jährige war am Montagabend mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der betrunkene Autofahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.