Herxheim

Betrunkener 80-Jähriger als Falschfahrer unterwegs

Nach einem Supermarkteinkauf hat ein betrunkener 80-Jähriger am Steuer sich und andere in Herxheim in Gefahr gebracht. Bereits an der Ausfahrt des Supermarktes missachtete er die Vorfahrt eines kreuzenden Autos, dessen Fahrer in den Gegenverkehr ausweichen musste, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Mit seiner Fahrweise sei der Senior dann weiter aufgefallen, weil er links und rechts von der Fahrbahn abkam.