Unfälle

Koblenz

Betrunken und ohne Führerschein: Auto kollidiert mit Wagen

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist in Koblenz bei einer Kontrolle in einen Polizeiwagen gekracht. Die Beamten in dem Streifenwagen hatten am Samstagmorgen beobachtet, wie der Mann verbotenerweise nach links in eine Straße abbiegen wollte, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Als die Polizisten den 59-Jährigen demnach ansprachen, reagierte er nicht, sondern drehte sein Auto und fuhr in die entgegengesetzte Richtung.