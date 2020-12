Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 14:20 Uhr

Frankenthal

Betrunken im gestohlenen Rollstuhl unterwegs

Mit einem gestohlenen Rollstuhl sind zwei Betrunkene in Rheinland-Pfalz auf Spritztour gegangen. Ihr motorisiertes Gefährt lenkten sie in der Nacht zum Sonntag auf die mehrspurige Bundesstraße 9 bei Frankenthal. Eine Polizeistreife stoppte die 29 und 30 Jahre alten Männer. Zuvor hätten Autofahrer sie und ihr Gefährt als „Gefahrenstelle im Verkehr„ gemeldet, teilten die Beamten am Sonntag mit. Die Streife nahm die aus Frankenthal und Pforzheim stammenden Männer mit auf die Wache. Der Rollstuhl wurde in einem Anhänger abtransportiert. Gegen die Ausflügler laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrzeugdiebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Eigentümer des Rollstuhls fanden die Ermittler zunächst nicht.