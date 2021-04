Ingelheim

Betrugsversuche: Anrufe zu Impfungen im Kreis Mainz-Bingen

Telefonbetrüger haben im Landkreis Mainz-Bingen versucht, durch falsche Anrufe zu Corona-Schutzimpfungen an Geld zu kommen. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, habe beispielsweise ein angeblicher Mitarbeiter des Mainzer Gesundheitsamts einen Bürger angerufen und ihm bei Nichterscheinen zu einem Impftermin mit einem Bußgeld gedroht. Der Kreis Mainz-Bingen warnte den Angaben zufolge unter anderem davor, Bankdaten herauszugeben. Die Anrufe würden nicht im Auftrag des Gesundheitsamts getätigt, hieß es. „Impfungen werden aktuell nur in den Impfzentren und Hausarztpraxen sowie von den mobilen Impfteams durchgeführt.“ Im Gesundheitsamt selbst seien keine Impfungen möglich. „Auch wird kein Bußgeld bei Absage oder Nichterscheinen zum Termin erhoben“, teilte der Kreis mit.