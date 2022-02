Stuttgart

Betrug mit Mietautos: Durchsuchung auch in Hessen

Wegen mutmaßlicher Betrügereien mit Mietfahrzeugen ist ein 36 Jahre alter Mann ins Visier der Polizei geraten. Er sei Geschäftsführer eines Unternehmens, das Autos über längere Zeiträume vermiete, teilte die Polizei am Freitag in Stuttgart mit. Nach Ablauf des Mietzeitraums soll er mehrere Autos einem weiteren Unternehmen zum Verkauf angeboten haben. Anfangs lieferte er noch mehrere Wagen. Später soll er einige verkauft haben, ohne diese jedoch nach der Bezahlung der Anzahlung zu liefern. Der Schaden wurde auf mehr als drei Millionen Euro geschätzt. Im Zuge der Ermittlungen wurden am Mittwoch mehreren Wohnungen und Geschäftsräume des 36-Jährigen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz durchsucht.