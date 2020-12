Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 02:20 Uhr

Mainz

Betrug bei Nürburgring-Ausbau: Anklage fordert Geldstrafe

Im Mainzer Betrugsprozess um den Nürburgring-Ausbau hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 12.600 Euro für den angeklagten Geschäftsmann gefordert. Der Schweizer solle 150 Tagessätze zu je 120 Euro zahlen, von denen 45 Tagessätze unter anderem wegen der jahrelangen Verfahrensdauer schon abgegolten seien, sagte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht. Der Verteidiger Lutz Beyer sagte in einer Prozesspause, er werde in seinem Plädoyer Freispruch fordern. Er wies die Vorwürfe der Anklage als falsch zurück.