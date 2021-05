Koblenz/Mainz

Betrug bei Corona-Hilfe und Scheinselbstständigkeit: Anklage

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ehepaar mit einem Raumausstattungs- und Bauunternehmen im Raum Mainz angeklagt. Es soll von Dezember 2018 bis November 2020 für 27 Mitarbeiter keine Sozialversicherungsbeiträge an Krankenkassen abgeführt haben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Acht gesetzlichen Kassen sei so ein Schaden von insgesamt 378 000 Euro entstanden.