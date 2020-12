Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 17:10 Uhr

Trier

Betrüger nutzen Corona-Krise für ihre Maschen

Die Polizei Trier hat vor zwei neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Betrüger hätten es am Telefon sowohl auf Gastronomen als auch auf Bankkunden abgesehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unbekannte gaben demnach vor, im Auftrag von Behörden Gaststätten und Betriebe über geltende Corona-Bestimmungen aufzuklären. Am Ende einer solchen angeblichen Schulung versuchten die Betrüger, den Betrieben kostenpflichtige Leistungen zu verkaufen.