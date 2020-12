Besuchsverbot in Altenheimen soll aufgehoben werden

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 17:10 Uhr

Das Besuchsverbot in rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen soll aufgehoben werden. Von Donnerstag an dürften Bewohner voraussichtlich wieder eine Stunde am Tag Besuch von einer Person bekommen können.

Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz und verwies auf Aussagen von Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) im Sozialpolitischen Ausschuss des Landtags vom Dienstag. Details zu einer neuen Verordnung für Alten- und Pflegeheime in der Corona-Krise will Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch vorstellen.

Die bisherige und am 16. April in Kraft getretene Landesverordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen von Personen in bestimmten Einrichtungen hatte unter anderem auch strenge Auflagen für den Ausgang von Heimbewohner gemacht. Die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz hatte von „massiven Grundrechtseinschränkungen“ gesprochen. Die Ministerin hatte stets darauf verwiesen, dass ältere Menschen zur Risikogruppe in der Pandemie zählen.

SWR-Bericht