Besucherzentrum am Alten jüdischen Friedhof: 2023 öffnen

Die Planungen für das Besucherzentrum am Alten jüdischen Friedhof in Mainz sollen 2022 umgesetzt werden. Der Pavillon an der neuen Welterbestätte werde voraussichtlich Ende 2023 eröffnet werden können, kündigte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Etwas später als zunächst geplant. Bis Ende Februar 2022 sollen die Planungen für Pavillon und Gestaltung des gesamten Areals fertig sein. Der „sensationelle jüdische Friedhof, dieses Juwel“ werde eingezäunt. Die große Hauptstraße vor dem Jüdischen Friedhof, die Mombacher Straße, soll bis 2022 saniert sein.