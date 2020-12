Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 09:50 Uhr

Bestechlichkeit: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ärzte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen vier Ärzte im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Bayern wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen. Zudem stehe der Vorwurf der Beihilfe zum Betrug im Raum, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Die Mediziner sollen einem Pathologen im Saarpfalz-Kreis, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, nach einer Verabredung histologische und zytologische Proben ihrer Patienten übersandt haben. Dafür erhielten sie von dem Pathologen einen Teil des Umsatzes, den er für seine Befunde von den Krankenkassen bekommen hatte.