Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 13:30 Uhr

Mainz

Beschwerden über Diskriminierung Behinderter häufen sich

Beschwerden über Diskriminierungen behinderter Menschen etwa in Geschäften häufen sich in der Pandemie nach Angaben des Integrationsministeriums in Rheinland-Pfalz. Aus Unwissenheit und Sorge vor einem Bußgeld werde Menschen mit Behinderungen der Zutritt zu Läden verwehrt, teilte das Ministerium am Dienstag in Mainz mit. Dabei sei inklusives Denken und respektvolles Handeln im Corona-Alltag besonders wichtig, sagte der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, Matthias Rösch, laut einer Mitteilung. Er hat gemeinsam mit der Landesantidiskriminierungsstelle ein Merkblatt zu dem Thema erarbeitet, das Ladeninhaber informieren soll.