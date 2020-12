Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 16:30 Uhr

Saarlouis

Beschwerde gegen Maskenpflicht im Kreistag erfolgreich

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat der Beschwerde von zwei Mitgliedern des Kreistags in Saarlouis gegen eine Maskenpflicht stattgegeben. Der Landrat müsse es vorläufig sanktionsfrei dulden, dass die beiden Abgeordneten in den Gremien des Kreistags an ihren Sitzplätzen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, teilte eine Justizsprecherin am Donnerstag mit (Az.: 2 B 350/20).