Koblenz

Extremismus

Beschuldigte aus Telegram-Chatgruppe in Untersuchungshaft

Gegen die vier zunächst vorläufig festgenommenen Beschuldigten in einer Telegram-Chatgruppe, die Anschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen, ist Haftbefehl erlassen worden. Das Amtsgericht Koblenz habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz am Donnerstag mit. Die Beschuldigten hätten keine Angaben gemacht und kämen nun in verschiedene Untersuchungshaftanstalten in Rheinland-Pfalz.