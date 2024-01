Tarife

Saarbrücken/Mainz

Beschäftigte privater Sicherheitsdienste bekommen mehr Geld

Die Beschäftigten bei privaten Sicherheitskräften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bekommen mehr Geld. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Der Vertrag sieht in diesem Jahr Erhöhungen zwischen 6,9 und 7,5 Prozent sowie in einer Lohngruppe um 10,75 Prozent vor, wie der Verband am Montag mitteilte. Für das nächste Jahr ist eine weitere Erhöhung um etwa 5 Prozent geplant.