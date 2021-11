Mainz/Saarbrücken

Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu Warnstreik aufgerufen

Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland wollen an diesem Dienstag in einem ganztägigen Warnstreik die Arbeit niederlegen. „Wir rufen zum „Stay-at-home-Streik“ auf“, sagte ein Sprecher des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Mit Arbeitsniederlegungen sei unter anderem bei der Feuerwehr, bei der zentralen Bußgeldstelle oder auch in Kliniken zu rechnen, wobei die Notfallversorgung gesichert sei.