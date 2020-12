Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 11:10 Uhr

Wittlich

Beschäftigte demonstrieren für Erhalt von MAN-Werk Wittlich

Gegen eine mögliche Schließung des MAN-Standorts in Wittlich und drohende Stellenstreichungen haben am Dienstag rund 150 Beschäftigte demonstriert. „Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir gemeinsam für den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen werden“, sagte der Sekretär der Gewerkschaft IG Metall Trier, Michael Cramer. Mitarbeiter des MAN Truck Modifikation Center Wittlich versammelten sich mit Kollegen aus Servicebetrieben in Trier, Bitburg, Wittlich und Gerolstein vor dem Firmen-Haupteingang.