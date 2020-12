Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 10:00 Uhr

Berufung im Prozess gegen Verkehrssünder

Frankenthal (dpa/lrs) – Der Fall hatte Aufsehen erregt weit über Rheinland-Pfalz hinaus: Ein Mann mit bereits 373 Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei saß wegen zweier Fahrten ohne Führerschein auf der Anklagebank in Speyer. Das dortige Amtsgericht verurteilte ihn zu neun Monaten Haft auf Bewährung – gegen dieses Urteil von Dezember 2019 ging die Staatsanwaltschaft Frankenthal in Berufung. Der Schuldspruch an sich sei unstrittig, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Es gehe um die Frage der Bewährung. Aus Sicht der Anklagebehörde sei der Mann uneinsichtig gewesen.