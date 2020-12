Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 14:50 Uhr

Mainz

Berufsschullehrer wollen mit Unterricht noch abwarten

Der Verband der Berufsschullehrer in Rheinland-Pfalz hat vor einer zu schneller Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien gewarnt. „Trotz zurückgehender Infektionszahlen muss beachtet werden, dass gerade die Schulart BBS (berufsbildende Schule) als Infektionsherd für eine erneute sehr schnelle und weite Ausbreitung des Corona-Virus hervorragend geeignet ist“, heißt es in einer Mitteilung der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen Rheinland-Pfalz (vlbs)vom Donnerstag in Mainz.