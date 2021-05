Mainz

Berufsorientierung: Mitmachfläche in ehemaligen Kaufhaus

Vom Zöpfeflechten über das Dekorieren von Torten und Schmuck bis zum Schalten von Stromkreisen: Innovative und praktische Informationen zur Berufsorientierung finden Schüler und andere Interessierte ab Juni mitten in der Mainzer Innenstadt. Im sogenannten „Makerspace #machdeinhandwerk“ können sich Jugendliche auf 450 Quadratmetern in verschiedenen Handwerksberufen ausprobieren und erste Kontakte mit Unternehmen knüpfen, wie die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bei der Eröffnung am Donnerstag bekannt gab.