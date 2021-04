Bad Ems

Berufs- und Studienwahl: Alte Rollenbilder vorherrschend

Geschlechtsspezifische Unterschiede mit Blick auf Schule, Studium oder Job gelten in Rheinland-Pfalz nach wie vor. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, spricht etwa die Belegung der Leistungskurse in Gymnasien eine klare Sprache. Während in künstlerischen und sprachlichen Kursen mit 80 Prozent beziehungsweise 63 Prozent Schülerinnen die Nase vorn hatten, lag im Fach Sport der Anteil der Schüler im Schuljahr 2020/21 mit 59 Prozent höher.