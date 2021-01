Speyer

Bernhard Vogel: Laschet und Söder gleichermaßen kanzlerfähig

Der Kanzlerkandidat der Union sollte nach Einschätzung des früheren thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) erst zwischen Ostern und Pfingsten bestimmt werden. „Ich halte es für richtig, nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Entscheidung zu treffen“, sagte der 88-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Speyer in Rheinland-Pfalz, wo er auch Ministerpräsident war. Beide Abstimmungen finden am 14. März statt.