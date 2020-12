Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 10:10 Uhr

Mainz

Bericht: Messerangreifer starb an Schüssen eines Polizisten

Der bei einem Polizeieinsatz in einer Mainzer Wohnanlage getötete mutmaßliche Messerangreifer ist laut Obduktionsbericht aufgrund der Schüsse eines Beamten gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 57-Jährige von drei der insgesamt vier abgegebenen Schüsse getroffen und verstarb an den Folgen. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen stünden noch aus.