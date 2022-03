Bericht: Investorengruppe vor Einstieg bei Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) – Die Pacific Media Group hält bereits Anteile an mehreren Clubs in Europa. Dazu gehören Barnsley FC in England, KV Ostende in Belgien, AS Nancy in Frankreich und Esbjerg fB in Dänemark.

2020 hatte eine regionale Investorengruppe für etwa elf Millionen Euro 33 Prozent der FCK-Kapitalgesellschaft erworben und dem Verein nach einem erfolgreich abgeschlossenen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung die Existenz gesichert.

Bloomberg-Bericht

Struktur 1. FC Kaiserslautern