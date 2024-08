Blick auf das teilweise eingestürzte Hotel (hinten). Die Bergungsarbeiten und die Ursachensuche gehen weiter. Zwei Menschen sind bei dem Unglück gestorben, mehrere Menschen wurden teils für Stunden in den Trümmern eingeklemmt. (zu dpa: «Bergungsarbeiten in Kröv sollen am Vormittag weitergehen») Foto: Harald Tittel/DPA