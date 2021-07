Saarbrücken

Bergung von havariertem „Shisha-Schiff“ geht weiter

Nachdem sich die Bergung des in Saarbrücken havarierten Gastroschiffes wegen der Hochwassersituation an der Saar zunächst verzögert hatte, soll es diese Woche weitergehen. Die Firma, die das Schiff bergen soll, sei bereits eingetroffen und richte sich ein, wie eine Sprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes in der Landeshauptstadt sagte. Es muss demnach zunächst geprüft werden, ob sich durch das Hochwasser Teile an dem Schiff gelöst haben oder ob die Arbeiten wie geplant fortgesetzt werden können.