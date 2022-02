Bereitschaft zur Blutspende sinkt beständig

Und diese werden auch dringend gebraucht. Denn die Zahl der Blutspenden ist allgemein massiv zurückgegangen, und die Corona-Pandemie bremst einige Spendewillige aus. Hill erinnerte an die 1990er-Jahre, als zu jedem Blutspendetermin 240 bis 270 Blutspender kamen. „Wir hatten immer das Ziel von 300 Blutspenden vor Augen, aber leider meines Wissens nicht erreicht.“ Auch in den Jahren 2011 und 2012 konnte Karl-Heinz Geib noch von rund 800 Spenden im Jahr berichten. 2013 und 2014 war mit jeweils nur noch nur rund 500 Spenden bereits ein deutlicher Abwärtstrend zu vermerken. In jüngster Zeit halbierte sich die Anzahl noch mal auf 200 bis 250 Spender. 2020 fielen aufgrund der Corona-Pandemie zudem drei Blutspendetermine aus.