Saarbrücken

Bereits 40.500 Corona-Schnelltests an Schulen im Saarland

Im Saarland sind in den vergangenen zwei Wochen bereits rund 40.500 Corona-Schnelltests an Schulen gemacht worden. „Mit dem freiwilligen Testangebot an unseren Schulen gehören wir bundesweit zu den Vorreitern. Es wird gut angenommen“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken mit. Rund 28.800 Tests habe es allein bei Schülern gegeben. Beschäftigte und Schüler können sich bis zu zweimal wöchentlich per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen.