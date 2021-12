Mainz

Beratungskompass für Opfer von Diskriminierung und Gewalt

Diskriminierung am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche, rassistische und sexistische Bemerkungen von Kollegen oder Nachbarn sowie körperliche Übergriffe: Nach solchen Erlebnissen fühlen sich viele Menschen allein oder hilflos. Ein neuer Beratungskompass im Internet soll Betroffenen helfen, „möglichst einfach Unterstützung für ihre individuelle Notsituation zu finden“, wie Familien- und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag in Mainz sagte. Solche Taten könnten traumatisierende Folgen haben und das Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl verletzten. „Der Bedarf ist da, wir wollen das Angebot sichtbarer machen.“